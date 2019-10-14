Trabzonspor’a Abdulkadir Parmak müjdesi!

Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkartılan Abdulkadir Parmak’tan Trabzonspor’da iyi haber geldi.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncu için “Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir” bilgisi verildi.

Trabzonspor’un konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlığı nedeniyle A Milli takımımızın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, “Abdulkadir Parmak’ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek olan oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir” dedi.