St. Pauli, Cenk Şahin’le ilgili kararını verdi! Türk kulüplerinden davet…

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili paylaşımda bulunan futbolcusu Cenk Şahin’le ilgili kararını verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından harekâtı destekleyen ve Mehmetçiklerin yanında olduğunu belirten bir mesaj yayınlayan Şahin’le ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yayınlayan kulüp, “Asla savaşma! Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor. Enver Cenk Şahin ile bu konuyu konuşuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından Türkiye’den birçok futbolcu Şahin’e destek mesajı yayınlarken oyuncu ülkeye geri döndü.

Şahin ile görüşen St. Pauli, oyuncu ile yapılan sözleşmenin geçerli olacağını ancak kadro dışı bırakıldığı için çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ” “Taraftarlar, kulüp üyeleri ve Türkiye’den kişilerle yapılan görüşme sonucunda, yaptığı paylaşımın farklı anlaşılabileceği ve farklı kültürlerde farklı algılanabileceği fark edilmiştir. Savaş eylemlerini ve bu tür tartışmaları reddediyoruz. Bunlar kulübün değerleriyle ters düşüyor. Başka kültürlerin düşüncelerini biz yargılayamayız. Oyuncu takımla idmanlara devam edecektir ve yeni kulüp aramasına izin verilecektir. “ denildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Şahin’in nasıl bir karar vereceği ise bilinmezken birçok Türk kulübü başarılı futbolcuya davette bulundu.

TARAFTAR GRUBU DA İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

St. Pauli’nin “Ultra” taraftar grubunun internet sayfasından yapılan açıklamada da Enver Cenk Şahin’in paylaşımı eleştirilirken, oyuncunun daha önce de benzer ifadeler kullandığı kaydedilmişti. Enver Cenk Şahin’in bir daha St. Pauli formasını giymemesini isteyen taraftar grubu, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulunmuştu.

Zonguldak doğumlu futbolcu İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında yetiştikten sonra 2016’da Medipol Başakşehir’den St. Pauli’ye kiralandı. Alman ekibi 2017 ara transfer döneminde 1,3 milyon Euro’ya Şahin’in bonservisini aldı.

Medipol Başakşehir de oyuncuyu geri davet eden bir paylaşım yaptı;

MEMLEKETİ SAHİP ÇIKTI

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Şahin’e kapılarının açık olduğunu söyleyerek, “Öncelikle yapılan bu Barış Pınarı Harekatımızı o bölgeye barış getirme konusunda Mehmetçiğin başlattığı bu harekatı destekliyoruz. Gerek şahsım adına gerekse kulübüm adına. Bu harekatın en az şekilde bitmesini bekliyoruz. Cenk Şahin bizim futbolcumuzdu. Yaptığı açıklamadan dolayı dışlanmış. Batıda her zaman Türk düşmanlığı devam ediyor. Biz futbolcumuzun arkasındayız. Zonguldak futbolcusudur bize de kazanımları oldu. Futbolcumuzu kadro dışı bıraksınlar bizim kapımız her zaman ona açık. Burası onun evidir. Yeter ki burayı istesin her zaman burası onun evidir. Onun gibi başka dışlanan futbolcularda var onlarında arkasındayız. Düşmana karşı bir olacağız diri olacağız. Onun için birlik beraberlik zamanı” diye konuştu.

Başakşehir’in yanı sıra Fatih Karagümrük kulübü de Şahin’e davet yollayan ekipler arasında yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği için kulübüyle sorun yaşayan Enver Cenk Şahin’e kulübümüz kapıları ardına kadar açıktır. Kendisini kulübümüz bünyesinde barındırmaktan onur duyarız. pic.twitter.com/1okL1sCGa1 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) October 13, 2019

GİRESUNSPOR’DAN DA DAVET

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Barış Pınarı Harekatı’na destek veren mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandıran Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli’de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin’e sahip çıktı.

Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, yaptığı açıklamada, Enver Cenk Şahin’in yanında olduklarını belirtti. Şahin’i Giresunspor’a davet eden Usta, “Türk milleti büyüktür, medeni olduğunu düşünenlerin Cenk Şahin’e yaptıkları asla kabul edilemez. Kuruluşumuz ve var olma sebeplerimizi görmezden gelenler, Türk milletini, Çepni’yi tanımayanlardır.” dedi.