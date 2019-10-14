Şenol Güneş’ten dört değişiklik

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Fransa’ya konuk olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11’inde 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Arnavutluk mücadelesine ilk 11’de başlayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve 5 golle elemelerde ay-yıldızlıların en golcü ismi Cenk Tosun’u da yedekler arasında tuttu. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Fransa maçında ilk 11’de Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci ve Kenan Karaman’ı tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

GIROUD YEDEKLER ARASINDA

Fransa Milli Takımı adına elemelerde 4 gole imza atan Olivier Giroud, Türkiye maçında yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Didier Deschamps, Giroud’nun yerine forvette Wissam Ben Yedder’e şans verdi.

İzlanda’ya karşı oynanan son maçta forma giyen Lucas Digne de bu maçta yerini Lucas Hernandez’e bıraktı. Deschamps, bu iki isim dışında İzlanda’ya karşı oynattığı 9 oyuncuyu Türkiye maçında da sahaya sürdü.

Öte yandan sakatlığı bulunan yıldız orta saha oyuncusu N’Golo Kante de yedek kulübesinde oturdu.

Fransa`da Türk istilası! Fransızlar sahaya çıktığı anda... A Milli Takımımızın, EURO 2020 Elemeleri H Grubu`ndaki Fransa maçı öncesinde tribünlerde ilginç görüntüler oluştu. Binlerce Türk taraftarın maçı izlemek için gittiği Stade de France`ta Fransız futbolcular ıslıklandı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku

TFF HEYETİ TRİBÜNDE

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Başkan Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem ile Selim Soydan, statta kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.