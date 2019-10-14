Ronaldo Nazario: ‘Kariyerim boyunca bana en çok Ayala tekme atmıştır’

Futbolun efsaneleri arasında gösterilen ‘Fenomen’ lakaplı Brezilyalı Ronaldo Nazario, kendisini en çok zorlayan savunma oyuncusunu açıkladı.

Brezilya ve Arjantinli iki futbolcunun rekabeti ülkelerinin geçmişine dayansa da İtalya ve İspanya’da da yolları birçok kez kesişti.

La Gazetta dello Sport’a konuşan Ronaldo, “Kariyerim boyunca bana en çok tekme atan kişi muhtemelen Roberto Ayala olmuştur. Onunla ne zaman karşılaşsam beni tehdit etti ve sonuna kadar savaştı. Ben sadece kendimi korumaya çalışıyordum” ifadelerini kullandı.

1995’te River Plate’ten Napoli’ye transfer olan Ayala, Milan, Valencia ve Real Zaragoza takımlarında forma giydi.

Ronaldo ise Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan gibi dev kulüpler için mücadele etti.