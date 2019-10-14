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Roger Federer katılacağı turnuvaları açıkladı
Tenis

Roger Federer katılacağı turnuvaları açıkladı

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, gelecek yıl Wimbledon, Tokyo Olimpiyatları ve ABD Açık'a katılacak.

14 Ekim 2019 16:50

İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek yıl olimpiyat oyunlarının yanı sıra iki grand slam turnuvasında mücadele edecek.

Dünya klasmanının üç numarası Federer, Japonya’nın başkenti Tokyo’da katıldığı bir gösteri maçının ardından gelecek yılki planlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Birkaç haftadır ekibiyle birlikte gelecek yılın programını değerlendirdiklerini belirten 38 yaşındaki tenisçi, yaz döneminde Wimbledon, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ABD Açık’a katılacağını bildirdi.

2008 Pekin Olimpiyatları’nın açılışında İsviçre bayrağını taşıdığını hatırlatan Federer, “Pekin’de çiftlerde altın, 2012 Londra’da teklerde gümüş madalya kazandım. Olimpiyatlarda bir kez daha mücadele etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Federer’in kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Son güncelleme 16:50 | 14 Ekim 2019
2020 Tokyo Olimpiyatları abd açık roger federer Wimbledon
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