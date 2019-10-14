Paul Gascoigne’nin ‘trende taciz’ iddiasıyla ilgili davası başladı: ‘Özgüveni yerine gelsin diye…’

Eski futbolcu Paul Gascoigne, alkollü şekidle trende yolculuk yaptığı sırada bir kadını zorla öpmesi nedeniyle mahkemeye çıktı.

52 yaşındaki efsane futbolcunun, Ağustos 2018’de Newcastle’a giderken trende karıştığı taciz olayı nedeniyle yargılanmasına devam edildi.

Cinsel taciz iddialarını reddeden İngiltere’nin eski yıldızı, polise verdiği ifadesinde şişman bir kadının kendisine olan güveninin artması için böyle bir şey yaptığını söylemişti.

Mahkemeye başvuran kadın ise olay karşısında şok olduğunu ve çok üzgün olduğunu dile getirirken Gascoigne polise verdiği savunmasında “Ciddiye alınacak bir şey değil. Sadece küçük bir gagalamaydı” sözlerini sarfetti.

Savcı William Mousley mahkemede yaptığı açıklamada, iddia edilen suçun açık bir eylem olduğunu dile getirirken Gascoigne’nin yaptığı hareketin açık bir aşağılama olduğunu belirtti.

Mousley, “Savcılık bunun bir cinsel saldırı olduğunu ve başka bir şey olmadığını kanıtlayacak” diyerek Gascoigne’nin yaptığı hareketin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.

Öte yandan şikayetçi olan kadın, Gascoigne’nin oturduğu yerde çok sayıda alkol kutusu olduğunu söyledi.

“DONDUM KALDIM”

Yaşanları mahkemede anlatan şikayetçi, “Çok ses yapıyordu ve onu duymamak için kulaklıklarımı taktım. Daha sonra yanıma geldi ve iki kez benden özür diledikten sonra kolumdan tuttu. Suratımı çevirdiğimde beni dudaklarımdan öptü. Şaşırdım ve dondum kaldım” ifadelerini kullandı.

Dava 5 gün boyunca sürecek.