SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Hulusi Akar’dan IŞİD hapishanesi açıklaması
Paul Gascoigne’nin ‘trende taciz’ iddiasıyla ilgili davası başladı: ‘Özgüveni yerine gelsin diye…’
İngiltere Premier Lig

Paul Gascoigne’nin ‘trende taciz’ iddiasıyla ilgili davası başladı: ‘Özgüveni yerine gelsin diye…’

2018 yılında trende yolculuk yaptığı sırada bir kadını zorla dudaklarından öpen eski futbolcu Paul Gascoigne'nin yargılanmasına başlandı. Şişman kadının özgüvenini yerine getirmek için böyle bir şey yaptığını söyleyen Gascoigne hakim karşısına çıktı...

SKOR DIŞ HABER 14 Ekim 2019 20:32

Eski futbolcu Paul Gascoigne, alkollü şekidle trende yolculuk yaptığı sırada bir kadını zorla öpmesi nedeniyle mahkemeye çıktı.

52 yaşındaki efsane futbolcunun, Ağustos 2018’de Newcastle’a giderken trende karıştığı taciz olayı nedeniyle yargılanmasına devam edildi.

Cinsel taciz iddialarını reddeden İngiltere’nin eski yıldızı, polise verdiği ifadesinde şişman bir kadının kendisine olan güveninin artması için böyle bir şey yaptığını söylemişti.

Mahkemeye başvuran kadın ise olay karşısında şok olduğunu ve çok üzgün olduğunu dile getirirken Gascoigne polise verdiği savunmasında “Ciddiye alınacak bir şey değil. Sadece küçük bir gagalamaydı” sözlerini sarfetti.

Savcı William Mousley mahkemede yaptığı açıklamada, iddia edilen suçun açık bir eylem olduğunu dile getirirken Gascoigne’nin yaptığı hareketin açık bir aşağılama olduğunu belirtti.

Mousley, “Savcılık bunun bir cinsel saldırı olduğunu ve başka bir şey olmadığını kanıtlayacak” diyerek Gascoigne’nin yaptığı hareketin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.

Öte yandan şikayetçi olan kadın, Gascoigne’nin oturduğu yerde çok sayıda alkol kutusu olduğunu söyledi.

“DONDUM KALDIM”

Yaşanları mahkemede anlatan şikayetçi, “Çok ses yapıyordu ve onu duymamak için kulaklıklarımı taktım. Daha sonra yanıma geldi ve iki kez benden özür diledikten sonra kolumdan tuttu. Suratımı çevirdiğimde beni dudaklarımdan öptü. Şaşırdım ve dondum kaldım” ifadelerini kullandı.

Dava 5 gün boyunca sürecek.

Son güncelleme 20:32 | 14 Ekim 2019
paul gascoigne
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR