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Paris’te milli maç coşkusu! Ay-yıldızlı bayraklarla donattılar
Milli Takımlar

Paris’te milli maç coşkusu! Ay-yıldızlı bayraklarla donattılar

Türk taraftarlar Fransa maçı öncesinde stadın önünde coşkulu biçimde Türkiye lehine sloganlar attı ve ay-yıldızlı bayraklar taşıdı.

14 Ekim 2019 20:13

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France’a akın eden Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atan taraftalar, Türkiye’nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Fransa ile Türkiye arasında yapılacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Son güncelleme 20:13 | 14 Ekim 2019
fransa paris türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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