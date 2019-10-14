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Papa Francis’ten Twitter’da güldüren hata! NFL takımına destek…
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Papa Francis’ten Twitter’da güldüren hata! NFL takımına destek…

NFL takımlarından The New Orleans Saints, Jacksonville Jaguars ile oynadığı maçtan önce Papa Francis'ten ilginç bir destek aldı. The New Orleans Saints'in Twitter'daki #Saints (Azizler) etiketine aldanan Papa Francis, dini bir konuyla ilgili yaptığı paylaşıma bu etiketi ekleyince ilginç bir durum ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER 14 Ekim 2019 19:24

NFL takımlarından The New Orleans Saints, Jacksonville Jaguars’ı yendiği maçtan önce Papa Francis tarafından ‘yanlışlıkla’ desteklendi.

Twitter’da kulübün resmi sembolünün de yer aldığı “#Saints” etiketini, dini bir konuyla birlikte paylaşan Papa, “Bugün yeni #Azizler için Rabbe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar inançla yürüdüler ve şimdi şefaati için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tweet Pazar günü 5 yeni azizin göreve başlamasıyla ilişkilendirilse de, Papa Francis’in kullandığı #Saints etiketi kulübün sembolünü içeriyordu.

Bu hataya rağmen Papa Francis paylaşımını silmezken Jacksonville Jaguars’ı 13-6 yenen The New Orleans Saints, Twitter hesabından bir yaptığı paylaşımda Papa’yı alıntılayarak “Bunun üzerine kaybedemezdik” dedi.

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Son güncelleme 19:24 | 14 Ekim 2019
Jacksonville jaguars nfl papa francis The New Orleans Saints
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