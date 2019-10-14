Papa Francis’ten Twitter’da güldüren hata! NFL takımına destek…

NFL takımlarından The New Orleans Saints, Jacksonville Jaguars’ı yendiği maçtan önce Papa Francis tarafından ‘yanlışlıkla’ desteklendi.

Twitter’da kulübün resmi sembolünün de yer aldığı “#Saints” etiketini, dini bir konuyla birlikte paylaşan Papa, “Bugün yeni #Azizler için Rabbe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar inançla yürüdüler ve şimdi şefaati için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession. — Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019

Bu tweet Pazar günü 5 yeni azizin göreve başlamasıyla ilişkilendirilse de, Papa Francis’in kullandığı #Saints etiketi kulübün sembolünü içeriyordu.

Bu hataya rağmen Papa Francis paylaşımını silmezken Jacksonville Jaguars’ı 13-6 yenen The New Orleans Saints, Twitter hesabından bir yaptığı paylaşımda Papa’yı alıntılayarak “Bunun üzerine kaybedemezdik” dedi.

Couldn’t lose after this.#Blessed and highly favored https://t.co/2BoE2oYGqF — New Orleans Saints (@Saints) October 13, 2019

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