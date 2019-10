Papa Francis’ten Twitter’da güldüren hata! NFL takımına destek…

NFL takımlarından The New Orleans Saints, Jacksonville Jaguars’ı yendiği maçtan önce Papa Francis tarafından ‘yanlışlıkla’ desteklendi.

Twitter’da kulübün resmi sembolünün de yer aldığı “#Saints” etiketini, dini bir konuyla birlikte paylaşan Papa, “Bugün yeni #Azizler için Rabbe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar inançla yürüdüler ve şimdi şefaati için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession.

— Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019