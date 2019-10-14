SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akar'dan son dakika IŞİD açıklaması: Hapishane boşaltılmış
Olcan Adın futbolu bıraktı
Trabzonspor

Olcan Adın futbolu bıraktı

Kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyip ligde 3 şampiyonluk yaşayan Olcan Adın, 34 yaşındaki futbolculuk hayatını noktaladığını duyurdu.

14 Ekim 2019 14:45

Eski milli futbolcu Olcan Adın, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Balıkesirspor’da başladığı kariyerinde Kartalspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Karşıyaka, Gaziantepspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Akhisarspor’da forma giyen Olcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerinde yaşadığı her şey için mutlu olduğunu aktaran 34 yaşındaki Olcan, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğüm futbolculuk kariyerimi, edindiğim bilgi ve tecrübeyi ileri taşımak üzere bugün itibarıyla noktalıyorum. Hayatımın en büyük parçasını geride bırakmak hüzünlendirse de tüm yaşadıklarım ve sizleri tanıma şansı bulduğum için kalbim şükranla dolu. Hayatımın ilk yarısına veda ederken her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma, bana güvenen teknik direktörlerime, destekleriyle güç veren taraftarlara, ailem saydığım arkadaşlarıma ve bir şekilde hayatıma dokunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için çok mutluyum. Umarım ben de sizlerde güzel anılar bırakabilmişimdir.

Son güncelleme 14:46 | 14 Ekim 2019
olcan adın süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR