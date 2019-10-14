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Milli maçta YPG-PKK provokasyonu iddiası!
Milli Takımlar

Milli maçta YPG-PKK provokasyonu iddiası!

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gerilen Fransa-Türkiye ilişkilerinin gölgesinde yapılacak Fransa-Türkiye Euro 2020 eleme maçı öncesi, "PKK Paris'te provokasyon yapacak" iddiası gündeme geldi. İddiayı dillendiren AKP'li Metin Külünk yaşanacak her türlü olumsuzluktan Fransa'nın sorumlu olacağını hatırlattı.

14 Ekim 2019 12:22

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri’nde bu akşam Fransa ile karşı karşıya gelecek. Paris’teki müsabaka saat 21:45’de başlayacak.

Barış Pınarı Harekatı’nın gölgesinde yapılacak maç öncesi AKP’li Metin Külünk’ten uyarı geldi.

“FUTBOLCULARIMIZA SALDIRACAKLAR…”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski milletvekili Külünk “Fransız devletini uyarıyoruz. Bu akşam Türkiye ile Fransa arasında oynanacak maçta YPG/PKK'nın provokatif eylem yapacağı ve futbolcularımıza saldıracaklarını dair bilgiler ortalıkta dolaşıyor, yaşanacak olası olumsuzluklardan ve alınacak tedbirlerden Fransa sorumludur.” dedi.

Son güncelleme 12:35 | 14 Ekim 2019
euro 2020 fransa Metin Külünk türkiye
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