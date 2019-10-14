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Lyon’un yeni hocası belli oldu
Fransa Ligue 1

Lyon’un yeni hocası belli oldu

Son 7 lig maçında galibiyet alamayan Fransız kulübü Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü, Rudi Garcia oldu.

14 Ekim 2019 18:50

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon’un teknik direktörlüğüne Rudi Garcia getirildi. Bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 3’ünden galip ayrılan Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho’nun görevine son verilmesinden bir hafta sonra Rudi Garcia ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Fransız teknik adamla sözleşme imzalandı. Garcia, kariyerinde ülkesinin Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille ve Marsilya takımlarının yanı sıra İtalyan kulübü Roma’yı da çalıştırdı.

Ligue 1’deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain’in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 18:50 | 14 Ekim 2019
Fransa Ligue 1 lyon rudi garcia
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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