Lloris’in yerine eski kaleci! Sezon başında gönderilmişti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kaleci Hugo Lloris’in uzun süreli sakatlığı sonrası sezon başında sözleşme yenilemediği eski kalecisi Michel Vorm ile yeniden anlaştı. Tottenham, 35 yaşındaki Michel Vorm ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lloris’in yedeği Paulo Gazzaniga’ya alternatif bir isim arayışındaki Tottenham teknik ekibi, eski kalecileri Michel Vorm’un kapısını çaldı. Tottenham’dan ayrıldıktan sonra yeni bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Michel Vorm, eski kulübünden gelen teklifi kabul etti. Michel Vorm, Tottenham ile sezon sonu sona erecek bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Tottenham’a 2014 yılında Swansea City’den 6 milyon Euro’ya transfer olan Michel Vorm, 5 sene Londra ekibinin formasını giydikten sonra 2019 yılında serbest kalmıştı.

Michel Vorm, serbest oyuncu statüsünde olduğu için Tottenham’ın Premier Lig kadrosuna dahil edilebilecek. Ancak tecrübeli kaleci, Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.

Hugo Lloris en az 3 ay yok İngiliz kulübü Tottenham`ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020`ye kadar sahalardan uzak kalacak. İlgili Haberi Oku

Lloris, Tottenham’ın Brighton & Hove Albion ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Michel Vorm’un 13 numaralı formayı giyeceği açıklandı.