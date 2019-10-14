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İstanbul Büyükşehir Beledyesi, Fransa Türkiye maçını yayınlayacak
Milli Takımlar

İstanbul Büyükşehir Beledyesi, Fransa Türkiye maçını yayınlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye karşılaşmasını tüm kent ekranlarında yayınlanacağını duyurdu.

14 Ekim 2019 11:34

EURO 2020 Elemeleri’ndeki kritik Fransa-Türkiye maçı, İstanbul’un kent ekranlarından da yayınlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki tüm dijital ekranlarında 21.45’ten itibaren karşılaşma naklen vatandaşlara aktarılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştığı bilgide şu açıklamala yaptı;

İstanbul milli heyecana ortak oluyor. Bu akşam saat 21:45'de Paris'te oynanacak Fransa-Türkiye milli maçı İstanbul'daki tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

14 Ekim 2019 Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps: `Türkiye ateşle oynayan bir takım` Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyasi konularla ilgilenmediklerini dile getiren Deschamps, Türk futbolcuların çok tutkulu olduklarından bahsetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:39 | 14 Ekim 2019
EURO 2020 Elemeleri fransa İstanbul Büyükşehir Belediyesi türkiye
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OGP
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