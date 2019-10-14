İstanbul Büyükşehir Beledyesi, Fransa Türkiye maçını yayınlayacak

EURO 2020 Elemeleri’ndeki kritik Fransa-Türkiye maçı, İstanbul’un kent ekranlarından da yayınlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki tüm dijital ekranlarında 21.45’ten itibaren karşılaşma naklen vatandaşlara aktarılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştığı bilgide şu açıklamala yaptı;

“İstanbul milli heyecana ortak oluyor. Bu akşam saat 21:45'de Paris'te oynanacak Fransa-Türkiye milli maçı İstanbul'daki tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.”

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps: `Türkiye ateşle oynayan bir takım` Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyasi konularla ilgilenmediklerini dile getiren Deschamps, Türk futbolcuların çok tutkulu olduklarından bahsetti. İlgili Haberi Oku