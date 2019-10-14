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Inter’de Alexis Sanchez şoku! ‘En az 2 ay yok’
İtalya Serie A

Inter’de Alexis Sanchez şoku! ‘En az 2 ay yok’

İtalyan devi Inter'in sezon başınad Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexis Sanchez'in sakatlığı sebebiyle en az 2 ay forma giyemeyeceği belirtildi.

14 Ekim 2019 09:09

Inter’in sezon başında Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexis Sanchez’in sakatlık durumu belli oldu.

Şili-Kolombiya maçında sakatlanan Alexis Sanchez’in durumunun ciddi olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Alexis Sanchez’in sakatlığı en az 2 ay sürecek. Şilili yıldızın 2020’ye kadar forma giyemeyeceği kaydedildi.

Inter ile bu sezon 4 maçta 129 dakika sahada kalan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Son güncelleme 09:09 | 14 Ekim 2019
Alexis Sanchez İNTER italya sakatlık şili
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