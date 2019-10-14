Inter’de Alexis Sanchez şoku! ‘En az 2 ay yok’

Inter’in sezon başında Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexis Sanchez’in sakatlık durumu belli oldu.

Şili-Kolombiya maçında sakatlanan Alexis Sanchez’in durumunun ciddi olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Alexis Sanchez’in sakatlığı en az 2 ay sürecek. Şilili yıldızın 2020’ye kadar forma giyemeyeceği kaydedildi.

Inter ile bu sezon 4 maçta 129 dakika sahada kalan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.