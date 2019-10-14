İngiliz taraftar Bulgaristan deplasmanında hayatını kaybetti

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu’nda Bulgaristan ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşma için Sofya’ya giden bir İngiliz taraftarın, hayatını kaybettiği öğrenildi. İngiliz taraftarın, hastanedeki yetersiz koşullar nedeniyle öldüğü bildirildi.

İsmi açıklanmayan İngiliz taraftarın, sokakta baygın bir şekilde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen taraftarın kurtarılmadığı açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Bulgaristan polisi ile irtibat halinde olduklarını belirtirken, ölümün hastanedeki yetersiz koşullar nedeniyle gerçekleştiğine ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Akşam hastaneye getirilen 32 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı, hayatını kaybetmişti. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden İngiltere vatandaşı, Sofya’nın merkezinde, sokakta bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

İngiliz taraftarlar, 11 Ekim Cuma 2019 tarihinde Çekya ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesi taşkınlık yapmış ve kendilerine müdahale etmek isteyen Çekya polisi ile çatışmıştı.

Prag sokaklarını savaş alanına çeviren İngiliz taraftarların bir çoğu tutuklanmıştı.