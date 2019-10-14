Hande Baladın: ‘İdolüm ile aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım’

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray HDI Sigorta’da forma giyen Hande Baladın, “Eve döndüğüm için mutluyum. Uzun yıllardır Eczacıbaşı VitrA’da oynuyorum. Takımda herkes birbirini iyi tanıyor. Gayet iyi ve hazır durumdayız. Bu sezon 5 kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarının çoğuyla altyapıda da beraber oynadığını aktaran Hande, “Yeon-Koung Kim ile aynı takımda oynayacağım. Kim, benim idolümdü. Onunla aynı takımda olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Ondan öğrenmek istediğim çok şey var. Çok güzel anlaştık. Enerjik ve genç bir takımız. Umarım uzun yıllar bu formayı taşıyabilirim.” diye konuştu.

“Kazanılmış ikincilik olarak düşünüyorum”

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2019 Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik yaşayan Hande, “Çok büyük bir başarı kazandığımızın bir süre sonra farkına varabildik.” dedi.

Türkiye’nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı ve tüm maçlarını Ankara’da oynadığı şampiyonada taraftarlardan inanılmaz bir destek gördüklerini dile getiren 22 yaşındaki voleybolcu, şunları kaydetti:

“İkincilikte taraftarların büyük bir payı var. Onların enerjisi ve desteğiyle finale kadar geldik. Finale çıktığımızda inanılmaz sevinçliydik. Kaybetsek bile en azından ikinci olacağız diye düşünüyorduk. Ancak final maçına çıkınca işler farklı oluyor ve herkes şampiyon olmak için mücadele ediyor. Finali 2 sayıyla kaybettiğimiz için çok üzüldük ama çok büyük bir başarı kazandığımızın farkına bir süre sonra varabildik. Kaybedilmiş bir final değil kazanılmış ikincilik olarak düşünüyorum. Ülkemize 16 yıl sonra Avrupa ikinciliği yaşattığımız için çok mutluyuz.”

“Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı kazanmak istiyoruz”

Hande Baladın, 3-8 Aralık’ta Çin’de düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda kupayı kazanmak istediklerini aktardı.

Turuncu-beyazlı takımın organizasyonda 2 kez şampiyonluk yaşadığını hatırlatan milli voleybolcu, “Çok önemli bir turnuva. Şampiyonaya kadar daha iyi duruma geleceğiz. Birbirimize alışacağız. Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapacak güce ve kaliteye sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Umarım adımızı olimpiyatlara yazdırırız”

Hollanda’da 5-12 Ocak 2020’de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kıtası elemeleri hakkında da görüşlerini aktaran Hande, şu ifadeleri kullandı:

“Eleme maçlarına kadar herkes takımlarında iyi bir performans sergilemeli. Üst seviyede olmalıyız. Tüm sporcuların hayali olimpiyatlara gitmek. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istiyoruz. Bunun için savaşacağız. Umarım adımızı olimpiyatlara yazdırırız.”