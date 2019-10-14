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Gençlerbirliği ve Ankaragücü 3 yıllık stat anlaşmasını imzaladı
Süper Lig

Gençlerbirliği ve Ankaragücü 3 yıllık stat anlaşmasını imzaladı

Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne tahsis edildi. Kulüp başkanları Murat Cavcav ve Mehmet Yiğiner, 3 yıllık tahsis protokolüne imza attı.

14 Ekim 2019 17:55

Ankara Eryaman Stadı, 3 yıllığına başkentin Süper Lig temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü’ne tahsis edildi. Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Cavcav ile Yiğiner, Eryaman Stadı’nı 3 yıllığına başkentin sarı-lacivertli ve kırmızı-siyahlı ekiplerine tahsis eden protokole imza attı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, protokolün her iki kulüp için de hayırlı olmasını temenni ederek, başkent ekiplerine başarı dileklerinde bulundu.

Son güncelleme 17:55 | 14 Ekim 2019
ankaragücü eryaman stadı Gençlerbirliği
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