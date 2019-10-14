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Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Fransa Türkiye maçı kanalı ve saati…
Milli Takımlar

Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Fransa Türkiye maçı kanalı ve saati…

EURO 2020 Fransa Türkiye maçı hangi kanalda sorusu birçok taraftarca merak ediliyor. Son oynanan mücadelede Fransa'yı kendi sahamızda 2-0'lık skor ile mağlup etmeyi başarmıştık ve şimdi maç saati yaklaşırken heyecan dorukta. Fransa Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda işte maça dair detaylar...

14 Ekim 2019 17:21

EURO 2020 yolunda son dünya şampiyonu Fransa’nın olduğu grupta lider olan ay-yıldızlılar, Konya’ya 2-0 yendiği Horozlar’dan Paris’te puan almak istiyor. A Milli Takım yıllar sonra yeniden yakaladığı güçlü jenerasyonun hakkını vermek üzere. İşte maçın ayrıntıları…

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fransa-Türkiye maçı öncesi tüm bilgiler! Muhtemel 11'ler…

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Mandanda, Pavard, Lenglet, Varane, Digne, Sissoko, Matuidi, Tolisso, Coman, Griezmann, Giroud

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Yusuf, Hakan, İrfan Can, Cenk

TÜRKİYE İLE FRANSA 6. KEZ

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

Son güncelleme 17:21 | 14 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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