Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Fransa Türkiye maçı kanalı ve saati…

EURO 2020 yolunda son dünya şampiyonu Fransa’nın olduğu grupta lider olan ay-yıldızlılar, Konya’ya 2-0 yendiği Horozlar’dan Paris’te puan almak istiyor. A Milli Takım yıllar sonra yeniden yakaladığı güçlü jenerasyonun hakkını vermek üzere. İşte maçın ayrıntıları…

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Mandanda, Pavard, Lenglet, Varane, Digne, Sissoko, Matuidi, Tolisso, Coman, Griezmann, Giroud

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Yusuf, Hakan, İrfan Can, Cenk

TÜRKİYE İLE FRANSA 6. KEZ

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.