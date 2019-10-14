Fransa-Türkiye maçı öncesi tüm bilgiler! Muhtemel 11’ler…

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. UEFA, bu kritik mücadeleye elit hakemlerinden Alman Felix Brych'i atadı. Karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlılar ile Horozlar'ın puanları eşit. Milliler kazanırsa, son 2 maç öncesi finallerin kapısını ardına kadar açarken liderliğini de perçinleyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fransa: Mandanda, Pavard, Lenglet, Varane, Digne, Sissoko, Matuidi, Tolisso, Coman, Griezmann, Giroud

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Yusuf, Hakan, İrfan Can, Cenk

İZLANDA’NIN MAÇLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR!

7 maçta 6 galibiyet 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan takımımız aynı puanlı rakibi ile berabere kalırsa liderliğini sürdürecek. Yenilgi durumunda ise farklı hesaplar devreye girecek. 12 puanlı İzlanda, bugün Andorra ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, bundan sonraki iki maçından birinde de İzlanda'yı ağırlayacak. Grupta ilk 2'ye girerek EURO 2020'ye doğrudan katılım için İzlanda maçımız belirleyici olacak. Bugün grupta ayrıca iddiası olmayan iki takım, Moldova ile Arnavutluk karşılaşacak.

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EMRE BELÖZOĞLU YOK!

Kritik Fransa maçına A Milli Takım’ın mevcut kadrosunda en çok forma giyen isim olan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Arnavutluk maçında aldığı darbe sonrasında sol kaburgasında kırık olan tecrübeli isim kafileyle birlikte Paris’e gitti. Öte yandan Abdülkadir Parmak ile Efecan Karaca da sakatlık nedeniyle kamptan ayrılarak kulüplerine geri döndü.

ŞENOL GÜNEŞ: KEŞKE İZLANDA’YI YENSEYDİK, FRANSA ZATEN FAVORİYDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesinde yaptığı basın toplantısında, “Başlangıçta grupta Fransa ve izlanda favoriydi. Şu anda Fransa ile aynı puandayız. Bizim iki zor maçımız var. Dolayısıyla yarış bitmedi. Önünüze çıkan her engeli aşmak durumundasınız. Bugün burada 18 puanda olmuşsak Fransa maçı önemli olmuştur demek. Keşke İzlanda’yı da yenseydik. Öncelikle rakibimiz İzlanda’ydı. Fransa zaten grubun favorisiydi. İyi oynayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Oyuncularımdan rakibe saygı duyup en iyi oyunlarını göstermelerini istiyorum” açıklamasını yaptı.

A Milli Takım için Paris`te yoğun güvenlik! A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri`nde deplasmanda Fransa ile oynayacağı maç için bu ülkeye geldi. İlgili Haberi Oku

DESCHAMPS: FARKLI DAVRANMAMIZ GEREKİYOR

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps da basının karşısına geçerek, “Türkler ilk maçta çok çok iyi oynadılar. Yarın farklı davranmamız gerekiyor. Ben şu an yarınki maça odaklandım. Bizle aynı puanda olan bir takımla oynayacağız. İki takım da 3 puan almak için oynayacak. Sadece bir tanesi için avantajlı olacak. Hedefe odaklanmalıyız ve yarın kazanmalıyız. Biz stattayız ve sporla ilgileniyoruz. Siyasi problemler olabilir ama bizim maçımızla doğrudan bir ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok fazla düşünmeden futbol içinde kalmayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE FRANSA 6. KEZ

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran’da Konya’da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

Steve Mandanda Türk sürprizinden çekiniyor! Tottenham kalecisi Hugo Lloris`in sakatlığı sonrasında Fransa Milli Takımı`nın kalesini İzlanda karşısında koruyan ve gole izin vermeyen Steve Mandanda, Pazartesi günü A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

A MİLLİ TAKIMIMIZ 576. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304’ü resmi, 271’i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245’i deplasmanda, 250’si evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2019’DA FIRTINA GİBİYİZ!

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10’uncu maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 9 maçta 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 19 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti.

Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra’yı 1-0, altıncı karşılaşmasında deplasmanda Moldova’yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk’u 1-0 yendi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 60. MAÇ

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26’sını kazandı, 8’ini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

ADAY KADRO

A Milli Takım’ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).