Fransa Türkiye maç özeti: İstediğimiz puanı aldık!

Fransa Türkiye maçı EURO 2020 yolunda mililerimizin girdiği zorlu sınavlardan biri oldu. Fransa Türkiye maçının ardından Fransa Türkiye maç özeti merakla araştırılmaya başlandı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısında yediğimiz gole karşılık vererek maçı 1-1’lik beraberlikle tamamladık ve deplasmandan önemli bir puan aldık.

FRANSA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

FRANSA’DA TÜRK TARAFTAR İSTİLASI

A Milli Takımımızın, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki Fransa maçı öncesinde tribünlerde ilginç görüntüler oluştu. Binlerce Türk taraftarın maçı izlemek için gittiği Stade de France’ta Fransız futbolcular ıslıklandı. Fransız futbolcular bu olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken A Milli Futbol Takımı’nın sahaya çıkmasıyla alkış tufanı koptu. Maç başlamadan önceki seremoni sırasında İstiklal Marşımız büyük coşkuyla okundu.