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Fransa Türkiye maç özeti: İstediğimiz puanı aldık!
Milli Takımlar

Fransa Türkiye maç özeti: İstediğimiz puanı aldık!

Fransa Türkiye maçını kaçıranlar maçın özetini merak ediyor. İlk maçta yendiğimiz Fransa'ya ikinci maçta konuk olduk. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısında ise yediğimiz gole kısa sürede karşılık verdik. Fransa Türkiye maçı 1-1 tamamlandı ve deplasmanda son Dünya Şampiyonu'ndan önemli bir puan aldık. İşte Fransa Türkiye maçının özeti...

14 Ekim 2019 23:37

Fransa Türkiye maçı EURO 2020 yolunda mililerimizin girdiği zorlu sınavlardan biri oldu. Fransa Türkiye maçının ardından Fransa Türkiye maç özeti merakla araştırılmaya başlandı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısında yediğimiz gole karşılık vererek maçı 1-1’lik beraberlikle tamamladık ve deplasmandan önemli bir puan aldık.

FRANSA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

FRANSA’DA TÜRK TARAFTAR İSTİLASI

A Milli Takımımızın, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki Fransa maçı öncesinde tribünlerde ilginç görüntüler oluştu. Binlerce Türk taraftarın maçı izlemek için gittiği Stade de France’ta Fransız futbolcular ıslıklandı. Fransız futbolcular bu olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken A Milli Futbol Takımı’nın sahaya çıkmasıyla alkış tufanı koptu. Maç başlamadan önceki seremoni sırasında İstiklal Marşımız büyük coşkuyla okundu.

Son güncelleme 23:37 | 14 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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