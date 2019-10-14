Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Yves Le Drian’dan anlamsız karar!

EURO 2020 Elemeleri’ndeki Fransa-Türkiye karşılaşması için saha içerisinden daha çok dışındaki siyasi sebeplerden konuşuluyor.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması amacıyla PKK/YPG ve IŞİD’e yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Yves Le Drian, daha önce planları arasında olan Fransa-Türkiye maçı için stada gitmeyeceğini açıkladı.

Fransız yetkililerin, A Milli Takımımızın havalimanından konakladığı otele giderken arttırdığı güvenlik önemli statta da devam edecek. Paris’teki Stade de France’ta oynanacak mücadele için yetkililer güvenlik seviyesini normalin üzerinde tutacak.

Fransa-Türkiye maçı öncesi tüm bilgiler! Muhtemel 11`ler... A Milli Takım yıllar sonra yeniden yakaladığı güçlü jenerasyonun hakkını vermek üzere... EURO 2020 yolunda son dünya şampiyonu Fransa`nın olduğu grupta lider olan ay-yıldızlılar, Konya`ya 2-0 yendiği Horozlar`dan Paris`te puan almak istiyor. 21.45`te başlayacak maçta galibiyet, finallerin kapısını aralayacak. Beraberlik, son 2 maça lider girmek demek. Tüm ülkenin beklediği kritik maç öncesinde bilgiler... İlgili Haberi Oku