Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Yves Le Drian’dan anlamsız karar!

EURO 2020 Elemeleri’ndeki Fransa-Türkiye karşılaşması için saha içerisinden daha çok dışındaki siyasi sebeplerden konuşuluyor.
Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması amacıyla PKK/YPG ve IŞİD’e yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Yves Le Drian, daha önce planları arasında olan Fransa-Türkiye maçı için stada gitmeyeceğini açıkladı.
Fransız yetkililerin, A Milli Takımımızın havalimanından konakladığı otele giderken arttırdığı güvenlik önemli statta da devam edecek. Paris’teki Stade de France’ta oynanacak mücadele için yetkililer güvenlik seviyesini normalin üzerinde tutacak.