FRANSA…

TARİHİ: Fransa, ilk milli maçını 1 Mayıs 1904'te Belçika ile oynadı. 3-3 bitti. 22 Ekim 1908, Londra. Fransız futbolunun en karanlık günü. Tam bir bozgun… Danimarka 17 – Fransa 1.

DÜNYA KUPASI: 15 kez katıldılar. 1998 ve 2018'de kazandılar.

AVRUPA ŞAMPİYONASI: 9 kez mücadele ettiler. 1984 ve 2000'de şampiyon oldular. Ayrıca FIFA Konfederasyon Kupası'nı 2001 ve 2003'te kazandılar.

UNUTULMAZ OYUNCULARI: Kopa 45 maçta, 18 gol atarken, 1954 ve 1958 kupalarında en iyi oyuncu oldu. Napolyon döneminden beri verilen Legion d'Honneur'a layık olan ilk futbolcu olma onurunu yaşadı. Just Fontaine: Çok özel bir isim. 1958 Dünya Kupası'nda attığı 13 golle, bir kupada en çok golü atan kişi olarak spor tarihindeki yerini aldı. Zidane, Thuram, Blanc, Tigana, Henry, Lizarazu, Platini, Vieira, Papin, en önemli oyuncuları.

NASIL OYNUYOR: Kaleci Mandanda'nın tecrübesi tartışılmaz. Pavard ve Digne, hücum organizasyonlarda taktiği çok iyi uygulayan kanat savunma oyuncuları. Lenglet ve Varane savunmanın ortasında çok teknik stoperler oyunu çok iyi kuruyorlar. Sissoko, Matuidi, Tolisso üçlüsü iyi bir omurga. Griezmann, Giroud ve Coman; duvar pasları, bire birdeki başarıları ile savunmayı kolay yıpratan isimler. Topun kendinde kalmasını çok isteyen bir rakiple oynayacağız. İkili mücadelelerde kazanma oranı yüzde 55'ten aşağı düşmüyor.

YORUMUM: Tarihimizde ilk kez Fransa'yı yendik. Ev sahibi onlar ama bizden çekindikleri kesin. Yeter ki erken gol yersek oyundan düşmeyelim. Çünkü Fransız futbol ekolü bize ters geliyor. Güneş ve ekibinin rakibi çok iyi analiz ettiğine eminim.

Başarılar Milli Takım…

Yazarın Diğer Yazıları