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Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Üç yıldız takımla birlikte çalıştı…
Süper Lig

Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Üç yıldız takımla birlikte çalıştı…

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, iki gün aranın ardından çalışmalara başladı. Sarı lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses takımla birlikte sahada yer aldı.

14 Ekim 2019 19:44

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de teknik heyet, sakat futbolcuların iyileşmesiyle moral buldu.

U19 Milli Takımı’ndan dönen Muhammed Gümüşkaya ile U21 Milli Takımı’ndan dönen Altay Bayındır ve Murat Sağlam da saat 19:00’da başlayan antrenmanda yer aldı.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olan Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues de çalışmaya katıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi halinde üç yıldızın da Denizlispor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

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Son güncelleme 19:44 | 14 Ekim 2019
ersun yanal Fenerbahçe Garry Rodrigues Hasan Ali Kaldırım Victor Moses
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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