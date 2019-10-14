Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Üç yıldız takımla birlikte çalıştı…

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de teknik heyet, sakat futbolcuların iyileşmesiyle moral buldu.

U19 Milli Takımı’ndan dönen Muhammed Gümüşkaya ile U21 Milli Takımı’ndan dönen Altay Bayındır ve Murat Sağlam da saat 19:00’da başlayan antrenmanda yer aldı.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olan Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues de çalışmaya katıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi halinde üç yıldızın da Denizlispor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Ersun Yanal hayaline kavuşuyor! Kanarya'nın teknik patronunun eli; Hasan Ali, Serdar Aziz, Rodrigues ve Moses'ın dönmesiyle rahatlıyor. Artık daha alternatifli bir kadro var İlgili Haberi Oku