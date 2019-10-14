SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bir sendika ağası daha
Fenerbahçe’de Emre yokken yeni lider Luiz Gustavo
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Emre yokken yeni lider Luiz Gustavo

Ersun Yanal, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda ‘takımı yönetme’ görevini isabetli uzun paslarıyla dikkat çeken Brezilyalıya verecek

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 14 Ekim 2019 07:24

Süper Lig'e verilen milli ara sonrası Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de orta sahanın beyni değişiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu'nun liderlik görevini Luiz Gustavo'ya verecek. Orta sahada daha fazla sorumluluk alacak olan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımın hücumunu yönetecek. Yanal'ın bu kararı vermekte en büyük etken sambacının isabetli uzun pasları ve güçlü fiziği.

8 NUMARA OZAN TUFAN

Ersun Yanal, orta saha kurgusunda da zorunlu değişikliklere imza atacak. Tecrübeli teknik adam, son haftalarda sağ kanatta görev yapan Ozan Tufan'ı orta sahanın merkezine çekecek. Sarı-lacivertlilerin üçlü orta sahası Gustavo, Ozan ve Max Kruse'den oluşacak. Milli futbolcu Ozan, İsla'nın yokluğunda sağ bekte de görev yapmıştı. Denizlispor maçıyla birlikte başarılı futbolcu, 8 numarada görev alarak daha verimli olduğu mevkisine geçecek.

Son güncelleme 07:24 | 14 Ekim 2019
ersun yanal Fenerbahçe Luiz Gustavo
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR