EURO 2020’de gecenin sonuçları! Cristiano Ronaldo’dan tarihe geçen gol…

EURO 2020 Elemeleri’nin 8. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu’nda liderliğini sürdürdü.

İngiltere’nin konuk olduğu Bulgaristan’ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşması, tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle iki kez durduruldu. Başkent Sofya’daki Vasil Levski Stadı’nda oynanan maça, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling’e yönelik ayrımcı davranışlardan ötürü 28. dakikada ara verilerek anons yapıldı. Hakem Ivan Bebek’in, itirazlar üzerine İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate’in yanına gittiği 43. dakikada oyun bir kez daha durdu.

Fenerbahçe’nin Kosovalı santraforu Vedat Muric, takımının Karadağ’ı 2-0 yendiği mücadelede bir gol attı.

Vedat Muriqi attı, Kosova umutlarını tazeledi! EURO 2020 Elemeleri A Grubu mücadelesinde Karadağ ile karşılaşan Kosova 2-0 galip gelirken Fenerbahçeli Vedat Muriqi gol atma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku

RONALDO 700. GOLÜNÜ ATTI

B Grubu’nda Ukrayna, ağırladığı Portekiz’i Yaremchuk’un 6 ve Yarmolenko’nun 27. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek EURO 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.

Portekiz’in golünü, 72. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, milli formayla 95, kariyerindeki 700. golüne imza attı.

Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller’den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6. futbolcu oldu.

Elemelerin 8. haftası, yarın D, F, G ve J gruplarında oynanacak 9 maçla sona erecek.

Cristiano Ronaldo kariyerinin 700. golünü attı! Sporting CP: 5 Manchester United: 118 Real Madrid: 450 Juventus: 32 Portekiz: 95 pic.twitter.com/tE7XFaPET1 — SKOR (@SozcuSkor) October 14, 2019

Sonuçlar şöyle:

– A Grubu

Kosova-Karadağ: 2-0

Bulgaristan-İngiltere: 0-6

– B Grubu

Ukrayna-Portekiz: 2-1

Litvanya-Sırbistan: 1-2

– H Grubu

Moldova-Arnavutluk: 0-4

İzlanda-Andorra: 2-0

Fransa-Türkiye: 1-1

Bulgaristan İngiltere maçında `Irkçılık` skandalı! Bulgaristan`ın İngiltere`yi konuk ettiği maçın ilk yarısına ırkçı tezahüratlar damga vurdu. Karşılaşma, ilk yarıda iki kez dururken, Tyrone Mings ve Raheem Sterling, ırkçı saldırıya maruz kalan isimler oldu. İlgili Haberi Oku