Ertuğrul Akbay Turnuvası’nda ilk tur maçları sona eriyor

Organizasyonda çok katılımın olduğu kategorilerde ilk tur maçları bugün sona eriyor. Az katılımın olduğu kategorilerde ise doğrudan 2. tur, çeyrek final veya yarı final maçları yapılacak.

MÜGE GÜZELBEY, ERTUĞRUL AKBAY'I ANLATTI: HERKESE ÖRNEK OLDU

“Gölge Adam adında gazetesi vardı. Çok küçüktüm, gazetenin reklamında oynamıştım. Dünya tatlısı biriydi. Her yönüyle çok örnek ve kıymetli bir insandı”

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası, Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde devam ediyor. Organizasyonda raket sallayan isimlerden biri olan Müge Güzelbey, Türk basınının efsane gazetecisini SÖZCÜ'ye anlattı. Güzelbey “Ertuğrul Akbay herkes için bir efsane. Benim için ise çok ayrı bir yeri var. Ben 10'lu yaşlarda tenise başladım. Kendisinin Gölge Adam adında gazetesi vardı. Çok küçüktüm, gazetenin reklamında oynamıştım. Ertuğrul Ağabey o dönemden beri beni çok severdi. Geçen sene burada ben ve arkadaşım, Ertuğrul Ağabey ve Mehmet Ekşi ile maç yaptık. Yendiler bizi. O, dünya tatlısı biriydi. Enerjisiyle, güzel tenisiyle yaşına rağmen herkese örnek oldu. Gerçekten her yönüyle çok örnek ve kıymetli bir insandı” ifadelerini kullandı.

HER PROFİLDEN KATILIM

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nda iş insanlarından siyasetçilere, eski sporculardan emeklilere her profilden isimler raket sallıyor. Dün oynanan maçlarda Pelin Ergüder, İbrahim Halil Candaş, Alican Babalıoğlu, Berfu Yıldız/Erkam Abdik, Canan Yalazı, Efe Can Akbıyık, İsmet Özbakır, Çağrı Çimen Draman, Selin Tüzel, Hüseyin Şahin, Leyla Özhamurkar, Aysun Özata, Öykü Özer, Çetin Keçeli, Batuhan Ketene ve Burak Aydar kazanıp rakiplerini eleyen isimlerden…