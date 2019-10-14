Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası 5. gününde tüm hızıyla devam ediyor

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvası 5. gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenis severler tarafından büyük beğeni topladı.

20 Ekim’deki ödül töreniyle tamamlanacak turnuvada toplam 552 tenisçi korta çıkacak. Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

GÜNÜN PROGRAMI

12:00 | Eyüphan Kömürcü – İsmet Sina Akosman (50+ Tek Erkekler)

12:00 | Aydan Bozaydın – Nilay Akhun (40+ Tek Kadınlar)

12:00 | Mehmet Selçuk Ergin – Mehmet Esmergil (55+ Tek Erkekler)

13:00 | Yağız Koç / Adem Demir – Samet Can – Ali Gürkan Üstündağ (18+ Çift Erkekler)

13:30 | Ziya Can Özler – Sabahattin Tarım (55+ Tek Erkekler)

13:30 | S.Deniz Gediz – Kibar Çuhacı (40+ Tek Kadınlar)

13:30 | Lale Ergin – Yaprak Elif Sancak (40+ Tek Kadınlar)

13:30 | Esra Gündeş Sutekin – Ayşe Özdil (45+ Tek Kadınlar)

14:45 | M.Nedim Ölçer – Mustafa Metin (60+ Tek Erkekler)

14:45 | Sırrı Dinçer – Recep Sarısoy (60+ Tek Erkekler)

14:45 | Franca Maria Hellrigl – Günnur Algın (45+ Tek Kadınlar)

14:45 | Gonca Saraç – Nuran Aksoy (55+ Tek Kadınlar)

16:00 | A.Atilla Arısal – Yılmaz Limon (50+ Tek Erkekler)

16:00 | Tolga Atac – Kenan Güvenç (45+ Tek Erkekler)

16:30 | Şeyma Özerler / Mehmet Tevfik Eroskay – Tülin Melek / Selim Fikret Toydemir (55+ Karışık Çiftler)

16:00 | İsmet Özbakır – Mehmet Sinan Kili (50+ Tek Erkekler)

16:30 | Mehmet Saltık / Faika Didem Tayfur – Hasan Ercan / Ayşe Bareli (45+ Karışık Çiftler)

17:30 | Özcan Bilit – Erol Çelen (55+ Tek Erkekler)

17:30 | Uğur Diliçıkık – Anıl Erdinç Tüfekçi (35+ Tek Erkekler)

17:30 | Ayşe Aysen Özgelen – Esra Çiğdemtekin (40+ Tek Kadınlar)

17:30 | Gökçe Nur Temel – Malka Sultani (45+ Tek Kadınlar)

17:30 | Muammer Güner / Recep Sarısoy – Necati Aydın – Mehmet Hasip Erol (55+ Çift Erkekler)

18:45 | Atilla Kaya – [Özcan Bilit – Erol Çelen / Galibi ] (55+ Tek Erkekler)

18:45 | Kayra Uçar – Yasin Ezik (40+ Tek Erkekler)

18:45 | Oğuzhan Güzel – Yusuf Geron (45+ Tek Erkekler)

18:45 | Oğuz Üzel – İbrahim Öztürk (45+ Tek Erkekler)

18:45 | Ezgi Muratoğlu / Ceren Boyacı – Derya Burhanzade / Ayşe Seda Yağlı (35+ Kadın Çiftler)

20:00 | Burak Gürtürk / Ferhat Akaktan – Emrullah Çiçek / Gürcan Şenyavaş (35+ Erkek Çiftler)

20:00 | Ekrem Hayrat – Kenan Esmer (50+ Tek Erkekler)

20:00 | Koray Alp / İbrahim Öztürk – Barkın Gültekin (35+ Çift Erkekler)

20:00 | Batıkan Çolpan – Gökhan Dirican (18+ Tek Erkekler)

20:00 | Orçun Recep Alkan – Nesim Niso Bardavit (45+ Tek Erkekler)

21:15 | Emre Kasrat – Yalçın Kaya (18+ Tek Erkekler)

21:15 | Deniz Savitsky / Çagrı Çimen Draman – Sadık Orkun Baysan / Begüm Baysan (35+ Karışık Çiftler)

21:15 | A.Kadir Dönmez – Aydın Kuntay (45+ Tek Erkekler)

21:15 | Emre Can Polatcan / İbrahim Yelkenci – Onur Kaur / Nuri Ersin Tarım (18+ Çift Erkekler)

21:15 | Umut Genç – Hakan Tırpancı (40+ Tek Erkekler)

22:30 | Hasan Sefa Yılmaz / Mesut Yurtseven – Bilgin Tekin / Batıkan Çolpan (18+ Çift Erkekler)

22:30 | Çağrı Çakır – Mevlüt Onur Tavukçuoğlu (25+ Tek Erkekler)

22:30 | Nazım Berk Kalyoncu – Hüseyin Barış Yalçın (25+ Tek Erkekler)

22:30 | Veysel Özrili – Berkan Ali Gürakan (25+ Tek Erkekler)

22:30 | Atakan Gümüş – Efe Can Akbıyık (25+ Tek Erkekler)

Şişli Belediyesi CHP'li Meclis Başkan Vekili Çetin Keçeli, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay’ı anlattı…

DÜN OYNANAN MAÇLARIN TOPLU SONUÇLARI

TTF İ-KORT KATEGORİLERİ

Tek erkekler 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+

Çift erkekler 35+, 45+, 55+

Tek kadınlar 35+, 40+, 45+, 50+, 55+

Çift kadınlar 35+, 45+, 55+

Karışık çiftler 35+, 45+, 55+

Tek erkekler 18+

Erkek çiftler 18+

Tek kadınlar 18+

Karışık çiftler 18+

Yeni başlayan erkekler

Yeni başlayan kadınlar

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI MAÇ TAKİBİ

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nın sosyal medya hesapları tenis severlere turnuva ile ilgili tüm detaylara canlı olarak aktarıyor.

FACEBOOK: facebook.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/

İNSTAGRAM: instagram.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/