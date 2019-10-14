CANLI İZLE | Fransa Türkiye maçı canlı yayın (EURO 2020 elemeleri)

Fransa Türkiye maçı için nefesler tutuldu… A Milli Takımımız H grubunda çok kritik bir deplasmanda puan arıyor. Arnavutluk’u Kadıköy’de 1-0 mağlup ederek 18 puanla liderliğini sürdüren milliler zorlu Fransa deplasmanında da mutlu ayrılarak avantajını korumak peşinde. Kendi sahamızda ilk maçta 2-0 mağlup ettiğimiz Fransa’yı deplasmanda da mağlup edebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. EURO 2020 yolunda son dünya şampiyonu ile oynayacağımız kritik maçı SKOR’dan canlı olarak dakika dakika takip edebilirsiniz.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45’te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak Yılmaz

Fransa (muhtemel): Mandanda, Pavard, Lenglet, Varane, Digne, Sissoko, Matuidi, Tolisso, Coman, Griezmann, Giroud

İŞTE H GRUBUNDA PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE İLE FRANSA 6. KEZ

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran’da Konya’da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

NİHAT ÖZDEMİR: FUTBOL ŞANSI BİZİMLE OLSUN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Fransa karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, “Grupta her netice, şansımızın devam ettiğini gösterecektir ama buradan alacağımız iyi bir netice gruptan çıkma şansımızı çok artıracaktır. Allah bizim yanımızda olsun. Futbol şansı bizimle olsun. Futbolcularımız da bu bilinçle geldi, antrenmanlarını yaptı. İnşallah bu bilinçle ve azimle sahaya çıkacaklar. Buradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı’na da değinen Özdemir, “Şu anda Suriye’de Barış Pınarı Harekatı için uğraş veren bütün Mehmetçiklerimizin burada bizden beklediği güzel bir haber. Cephede Türk devleti ve barış için verilen mücadeleyi cuma akşamından sonra bir kez de burada taçlandırmak istiyoruz.” diye konuştu.

’15-20 BİN TÜRK STATTA İZLEYECEK’

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise Türk taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Başından beri yaptığımız tahminler ve Fransız makamlarından aldığımız bilgiler, toplamda 15-20 bin Türk taraftarın statta olacağına işaret ediyor. Bir kısmı federasyonumuz organizasyonunda gelen taraftarlar olacak. Diğer kısmı ise gerek Fransa’nın dört bir tarafından gerekse komşu Avrupa ülkelerinden gelecek taraftarlardan oluşuyor. Fransız tarafı, bu maçın en rahat şartlarda gerçekleşmesi için her türlü güvenlik tedbirini aldı. Biz de büyükelçilik olarak gerekli girişimlerde bulunduk.”