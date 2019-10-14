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Bulgaristan İngiltere maçında ‘Irkçılık’ skandalı!
Milli Takımlar

Bulgaristan İngiltere maçında ‘Irkçılık’ skandalı!

Bulgaristan'ın İngiltere'yi konuk ettiği maçın ilk yarısına ırkçı tezahüratlar damga vurdu. Karşılaşma, ilk yarıda iki kez dururken, Tyrone Mings ve Raheem Sterling, ırkçı saldırıya maruz kalan isimler oldu.

14 Ekim 2019 23:07

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu maçında Bulgaristan, sahasında İngiltere’yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Bulgaristan tribünlerinden yükselen ırkçı tezahüratlar nedeniyle hakem Ivan Bebek, oyunu iki kez oyunu durdurdu.

Vasil Levski Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Tyrone Mings ve Raheem Sterling, ırkçı saldırıya maruz kalan futbolcular oldu. İki futbolcunun ayağına her top geldiğinde maymun sesleri çıkaran Bulgaristan tribünlerinde taraftarlar ayrıca Nazi selamı verdi. Tyrone Mings, yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası hakemin yanına giderek “Duymuyor musun?” diyerek Bebek’i uyardı. Bunun üzerine Ivan Bebek, maçı durdurdu.

Irkçı hareketlerin sona ermemesi üzerine Ivan Bebek, maçı bir kez daha durdurarak anons yapılmasını istedi. Bunun üzerine UEFA delegesi stadyumda anons yaptırdı. UEFA delegesi, yaptığı anonsta “Irkçı tezahüratlara ve hareketlere devam edilmesi halinde maç iptal edilecek” ifadelerini kullandı. Bu anonsun ardından bazı Bulgar taraftarların stadyumu terk ettikleri gözlendi.

Maç İngiltere’nin 6-0 üstünlüğü ile sona erdi. İngiltere’nin golleri Marcus Rashford, Ross Barkley (2) ve Rahim Sterling (2) ve Harry Kane’den geldi.

İngiltere, Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesi ırkçı saldırı konusunda uyarılarda bulunmuş, hatta UEFA’ya sahayı terk edebileceklerini söylemişti.

 

Son güncelleme 23:52 | 14 Ekim 2019
bulgaristan ingiltere ırkçılık
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