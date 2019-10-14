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Bandırmaspor’da Batuhan Karadeniz fırtınası
Alt Ligler

Bandırmaspor’da Batuhan Karadeniz fırtınası

TFF 1. Lig'i hedefleyen Bandırmaspor, 8 hafta sonunda 16 puan topladı. Sakaryaspor galibiyetinde başrol oynayan Batuhan Karadeniz ise 4 gole ulaştı.

14 Ekim 2019 12:00

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Bandırmaspor, 8. hafta maçında sahasında Sakaryaspor’u 3-0 yenerek puanını 16’ya çıkardı. Batuhan Karadeniz 2 golle yıldızlaşırken, bu sezon gol sayısını da 4’e çıkardı. İkinci yarı oyuna girdikten sonra 1 gol bulan Benhur Keser de bu sezonki 4. golünü attı.

BANDIRMASPOR’UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu arada Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yenilgisiz tek takım olarak yoluna devam ediyor. 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Marmara ekibi, haftayı 16 puanla 3’üncü sırada tamamladı.

Bordo-beyazlı takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, 4 haftalık zorlu periyodu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduğunu belirterek, ”Sakaryaspor’u iyi analiz ettik. Takımımız her hafta oyun olarak üzerine koyarak ilerliyor. Eksiklerimizi gideriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Onları sezon sonunda mutlu edeceğiz” dedi.

Son güncelleme 12:00 | 14 Ekim 2019
bandırmaspor batuhan karadeniz TFF 2. Lig Kırmızı Grup
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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