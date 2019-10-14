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17 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Milli Takımlar

17 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu'nda 24 Ekim'de Kuzey İrlanda, 27 Ekim'de Lüksemburg ve 30 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak.

14 Ekim 2019 16:33

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg’da 24-30 Ekim’de oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Ekim Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Ay-yıldızlılar, 24 Ekim’de Kuzey İrlanda, 27 Ekim’de Lüksemburg ve 30 Ekim’de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mehmet Yıldırım’ın teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan, Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)

Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik, Polat Abay, Abdullah Soğucak (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek, İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Ali Sühan Demirel (Bochum).

Son güncelleme 16:33 | 14 Ekim 2019
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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