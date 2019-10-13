Yılmaz Özdil’den İbrahim Çelik’e tebrik: Türkiye seninle onur duyuyor

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, göğsümüzü kabarttı.
Almanya’da tarihi başarıya imza atan Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkını da elde etti.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 24 yaşındaki milli sporcumuzun Türk spor tarihindeki başarısını sosyal medya hesaplarından kutladı.
İzmir doğumlu olan İbrahim Çolak’ın tweet’ini paylaşan Yılmaz Ödil, “İzmir’in gururu, memlekete bir ilk yaşatan aslan parçası evladımız, Türkiye seninle onur duyuyor” notunu düştü.