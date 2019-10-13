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Yılmaz Özdil’den İbrahim Çelik’e tebrik: Türkiye seninle onur duyuyor
Cimnastik

Yılmaz Özdil’den İbrahim Çelik’e tebrik: Türkiye seninle onur duyuyor

Türk spor tarihinde bir ilke imza atan İbrahim Çolak'a Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya zaferinden sonra tebrik yağdı! Bunlardan bir tanesi de Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'den geldi.

13 Ekim 2019 12:23

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, göğsümüzü kabarttı.

Almanya’da tarihi başarıya imza atan Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkını da elde etti.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 24 yaşındaki milli sporcumuzun Türk spor tarihindeki başarısını sosyal medya hesaplarından kutladı.

İzmir doğumlu olan İbrahim Çolak’ın tweet’ini paylaşan Yılmaz Ödil, “İzmir’in gururu, memlekete bir ilk yaşatan aslan parçası evladımız, Türkiye seninle onur duyuyor” notunu düştü.

13 Ekim 2019 İbrahim Çolak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası`nda altın madalya kazandı Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası`nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde dünya şampiyonu oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:28 | 13 Ekim 2019
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası İbrahim çolak yılmaz özdil
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