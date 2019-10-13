Türkiye, Fransa ile liderlik maçında

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Saint-Denis kentindeki Stade de France’ta oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych’in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

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Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak’ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Türkiye’nin yer aldığı grupta yarın ayrıca TSİ 21.45’te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.