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Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak açıklaması
Milli Takımlar

Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak açıklaması

A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın durumu yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

13 Ekim 2019 14:57

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım’ın kadrosundan sol kasındaki şikayetleri üzerine çıkarılan Abdulkadir’in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden bilgilendirmede bulundu.

Güven, şunları kaydetti:

“Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır.”

Son güncelleme 14:57 | 13 Ekim 2019
a milli takım Abdülkadir Parmak süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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