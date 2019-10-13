Sporting Lizbon’dan Cristiano Ronaldo’ya büyük jest! Stadyumuna ismi verilebilir…

Portekiz’in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon, Jose Alvalade Stadyumu’nun adını Cristiano Ronaldo olarak değiştirmeyi planlıyor. Sporting altyapısında yetişen ve dünya yıldızı haline gelen Cristiano Ronaldo, 2003’te Portekiz ekibinden Manchester United’a adım attı ve ardından da önce Real Madrid’e, son olarak da Juventus’a transfer oldu.

Tuttosport’a konuşan Sporting Kulübü Başkanı Frederico Varandas, Jose Alvalade Stadyumu’nun Cristiano Ronaldo olarak değiştirilme düşüncesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”Bu gurur duyduğumuz ve bir kenara atamadığımız bir düşünce. Cristiano kulüp tarihimizin sembollerinden biri ve o daima olacak. Dünyanın en iyi futbolcusunun Sporting’le anılmasından gurur duyuyoruz. Ronaldo bizim altyapıdaki oyuncularımız için çok büyük bir örnek” dedi.

2003 yılında açılışı gerçekleşen Jose Alvalade Stadyumu, adını kurucusu olan Jose Alvalade’den alıyor. 50 bin 95 kapasiteli stadyum, Portekiz’in en büyük üç stadından biri olma özelliğine sahip.