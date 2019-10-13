SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mehmetçik havadan SMO karadan Tel Abyad’ı kuşattı
SON DAKİKA | Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu oldu!
Boks

SON DAKİKA | Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu oldu!

Son dakika... Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

13 Ekim 2019 13:40

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

13 Ekim 2019 Elif Güneri gümüş madalya kazandı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kilo finalinde milli sporcu Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva`ya mağlup olarak podyumun ikinci basamağına çıktı. İlgili Haberi Oku

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

13 Ekim 2019 Boksta Buse Naz Çakıroğlu`ndan gümüş madalya Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva`ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:30 | 13 Ekim 2019
Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ