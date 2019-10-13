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Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda şampiyon Daniil Medvedev
Tenis

Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda şampiyon Daniil Medvedev

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde Zverev'i 2-0 yenen Medvedev, kariyerinin ikinci masters şampiyonluğunu kazandı

13 Ekim 2019 13:46

Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda Rus sporcu Daniil Medvedev şampiyon oldu.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanının 4 numarası Daniil Medvedev ile 6 numarası Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

Zverev’i 6-4 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup eden Medvedev, kariyerinin ikinci masters şampiyonluğuna ulaştı.

Rafael Nadal’ın katılmadığı turnuvada Roger Federer ve Novak Djokovic çeyrek finalde elenmişti.

Son güncelleme 13:46 | 13 Ekim 2019
Alexander Zverev daniil medvedev Şanghay Masters Tenis Turnuvası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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