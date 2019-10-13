SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan medya yöneticileriyle bir araya geldi!
Nilüfer Belediyespor: 1 – Galatasaray HDI Sigorta: 3
Voleybol

Nilüfer Belediyespor: 1 – Galatasaray HDI Sigorta: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Galatasaray HDI Sigorta mücadeleyi 3-1 kazandı.

13 Ekim 2019 21:54

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Daneri, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Helene, Buse Ünal, Ceren Çınar, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir)

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Belien, Olesia, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Güldeniz Onal, Ece Emrullah)

Setler: 25-22, 20-25, 12-25, 21-25

Süre: 28-26-22-31 (107 dakika)

Son güncelleme 21:54 | 13 Ekim 2019
Galatasaray HDI Sigorta Nilüfer Belediyespor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ