Fenerbahçeli Luiz Gustavo’dan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi açıklaması!

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yayıncı kuruluşa özel bir röportaj verdi ve sarı lacivertli kulübü neden tercih ettiğini açıkladı.

Marsilya’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olan Gustavo, Almanya’da geçirdiği yıllardan bahsederken “Ben aslında 20 sene önce Brezilya’da ailemden ayrıldım. Almanya gibi futbolun çok disiplinli olduğu bir ülkeye gittim. Bu bana hem karakter hem profesyonellik anlamında inanılmaz şeyler kattı. Sonuç olarak ben yüzde 50 Alman, yüzde 50 Brezilyalı bir futbolcu olabilirim. Brezilya’da ufak bir takımdan çıktım, Almanya’da daha büyük takımlara gittim. Aslında zordu. Farklı kültür, farklı dil, farklı yapılar vardı. Bu benim karakterime çok şey kattı” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin kendisini çok istediğini söyleyen Gustavo, “Marsilya’da kaptanlık yaptım. Orası da bana çok şey kattı. Hayatta bazı yenilikler olması gerekiyor. Bu insanları korkutabiliyor. Hiçbir zaman korkmadım. Fenerbahçe gibi bir kulübün beni istediğini duyduğumda yeni projelere hazır olduğumu gördüm. Büyük şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Marsilya taraftarından ayrıldım ama burada da yeni bir sayfa oluşturdum. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü görüp düşündüklerimin cevabını alabileceğimi anladığım anda burayı tercih ettim” dedi.

Öte yandan Galatasaray derbisine ilişkin açıklamalar yapan Brezilyalı isim, “Bu maçlar tarihi olan geleneği olan maçlar. Bütün futbolcular buna ayrı motivasyonla hazırlanıyor. Bütün Türkiye bu maçı bekliyordu. Umarım bu derbileri daha fazla oynayabilirim. Büyük maçlar, büyük oyunculara karşı oynuyorsunuz ekstra motivasyon sağlıyorsunuz. Bu tarz maçlar bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

“VEDAT MURIQI’Yİ TANIMIYORDUM AMA…”

Vedat Muriqi’yi daha önceden tanımadığını ancak takıma katıldıktan sonra şaşırdığını söyleyen Gustavo, “Takım olarak iyi bir takımız. Şunda iyi anlamda şaşırdım. Vedat’ı tanımıyordum ama tanıdıktan sonra gerçekten çok iyi bir forvet olduğunu görünce şaşırdım. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum” yorumunda bulundu.

“EMRE’Yİ GÖRÜNCE TEKRAR DÜŞÜNDÜM”

Takım kaptanı Emre Belözoğlu hakkında yorumlarda bulunan Gustavo, “Emre çok önemli kulüplerde oynamış, büyük bir futbolcu. Ben daha 32 yaşındayım. Onu görünce tekrar düşündüm. Benim için ayrı motivasyon oldu. Bu yaşta o istek ve arzuyla oynaması… Gerçekten tebrik ediyorum. Kendisine çok iyi bakıyor. Profesyonel yaşama çok dikkat ediyor. İnsanların saygısını kazanıyor. Benim de saygım inanılmaz” dedi.

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