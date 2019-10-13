Kylian Mbappe: ‘Deschamps için ölmeye hazırım’

Paris Saint-Germain forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, A Milli Takımımızın rakibi olan Fransa’da teknik direktör Didier Deschamps ile arasında çok önemli bir bağ olduğunu söyledi.

Fransız hocanın kendisine verdiği değerin farkında olduğunu söyleyen genç oyuncu, “Didier Deschamps beni çok oynamadığımda da milli takıma davet etti. Bir oyuncu için, bunun anlamının ne kadar fazla olduğunu bilemezsiniz. Bu çok güçlü bir işarettir ve dünyadaki tüm paraya değecek bir güvendir. Hocanın bana güvendiğini ve inandığını biliyorum. Bunu bir kere yaptıktan sonra, artık onun için sahada ölebileceğimi biliyorum. Kalede oyna derse, kalede oynarım” ifadelerini kullandı.

Mbappe’yi PSG’ye transferi sırasında Monaco’da oynamadığı dönemde de milli takıma alan Deschamps, geleceğin en önemli isimlerinden biri olması beklenen yeteneğe düzenli olarak da ilk 11’de şans verdi.

Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle Fransa’nın A Milli Takımımız ile oynayacağı mücadelenin kadrosunda yer almıyor.