İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındadır?

The Çolak hareketini cimnastik literatürüne sokan, geçen yıl İskoçya’da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak ülkemize bu branştaki ikinci ve en büyük madalyayı getiren 24 yaşındaki İbrahim, bu kez dünyanın zirvesine çıktı.

Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

7 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Çolak, uzun süredir cimnastik alanında kendisini geliştiriyor. İbrahim Çolak daha önce Bakü’de 2015 yılında düzenlenen Avrupa Oyunların’da bronz madalya kazandı.

Milli jimnastikçi ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.