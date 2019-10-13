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Ferrari pilotu Charles Leclerc’e 15 saniye ceza
Motor Sporları

Ferrari pilotu Charles Leclerc’e 15 saniye ceza

Japonya Grand Prix'sinde Verstappen ile çarpışan ve yarış sonrasında 15 saniye ceza alan Leclerc, yedinci sıraya geriledi.

13 Ekim 2019 14:22

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 17. ayağı Japonya Grand Prix’sinde kazaya karışan Ferrari pilotu Charles Leclerc, 15 saniye ceza aldı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın kazandığı yarışın ardından ilk turdaki kazayı inceleyen direktörler, 21 yaşındaki genç pilota, Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen’le çarpışması için 5, kazanın ardından güvensiz sürüşü için 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırdı.

13 Ekim 2019 Japonya`da kazanan Valtteri Bottas! Şampiyon Mercedes... Formula 1`de sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix`sini Mercedes pilotu Bottas kazandı. Mercedes, takımlar klasmanında üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti. İlgili Haberi Oku

Bu cezanın ardından Leclerc, organizasyonu 7. sırada tamamlarken, Renault pilotu Daniel Ricciardo altıncı sıraya yükseldi.

Pilotlar klasmanında üçüncü sırada yer alan Charles Leclerc’in puanı 221’e, takımlar klasmanında ikinci sıradaki Ferrari’nin puanı da 433’e düştü.

Son güncelleme 14:22 | 13 Ekim 2019
Charles Leclerc ferrari formula 1 Max Verstappen Red Bull-Honda
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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