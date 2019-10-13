Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.

Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenis severler tarafından büyük beğeni topladı.

20 Ekim’deki ödül töreniyle tamamlanacak turnuvada toplam 552 tenisçi korta çıkacak. Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

BUGÜN SONA EREN MÜCADELELER

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nda 13 Ekim heyecanı Pelin Ergüder ile Esra Emine Kütük arasındaki maç ile başladı.

İşte çekişmeli karşılaşmadan kareler…

İŞTE TURNUVADA GÜNÜN GERİ KALAN MAÇLARI

11:00 | Nazım Berk Kalyoncu / Süha Can Gürsoy – Berfu Yıldız / Maksut Erkam Abdik (18+ Erkek Çiftler)

11:00 | Suna Tanyıldız – Canan Yalazı (45+ Kadınlar Tek)

11:00 | Uğur Şenyavaş – Efe Can Akbıyık (25+ Erkekler Tek)

11:00 | Çağrı Çimen Draman – Aslı Şahin (35+ Kadınlar Tek)

12:15 | Emel Ovalı – Hatice Selin Tüzel (25+ Kadınlar Tek)

12:15 | Hüseyin Şahin – Eren Levi (35+ Erkekler Tek)

12:15 | Leyla Özhamurkar – Şebnem Olpak Tezbaşar (25+ Kadınlar Tek)

12:15 | Aysun Özata – Rukiye Emine Özakat (55+ Kadınlar Tek)

13:30 | Murat Zorluoğlu – İsmet Özbakır (50+ Erkekler Tek)

13:30 | S.Deniz Gediz – Kibar Çuhacı (40+ Kadınlar Tek)

13:30 | Ferit Burak Aydar – Erdem Erdoğan (35+ Erkekler Tek)

13:30 | Fatma Şişman – Selin Kır (18+ Kadınlar Tek)

14:45 | Mustafa Kemal Paksoy – Burakcan Kılıç (18+ Erkekler Tek)

14:45 | Gökçe Ezer – Elvan Bakışkan (25+ Kadınlar Tek)

14:45 | Öykü Özer – Anzer Rüya Şişman (18+ Kadınlar Tek)

14:45 | Çetin Keçeli – Asım Ferit Sağıroğlu (60+ Erkekler Tek)

14:45 | Orkun Daştan / Nazmş Burak Erdal – Cengiz Yeşilyurt / Kerim Sokullu (45+ Erkek Çiftler)

16:00 | Işık Bekir Tok – Timur Telatar (50+ Erkekler Tek)

16:00 | Aylin Mine Kasapooğlu – Aslı Dağcı (35+ Kadınlar Tek)

16:00 | Çağla Bozkurt Güzel – Lale Ergin (40+ Kadınlar Tek)

16:00 | Berna Yıldız – Fatma Kırcı (40+ Kadınlar Tek)

16:00 | Teoman Cem Kadıoğlu / Ziya Can Özler – Mahmut Hatipoğlu / Mehmet Selçuk Ergin (55+ Erkek Çiftler)

17:30 | Eyüp Murat Görgöz – Can Hekimoğlu (35+ Erkekler Tek)

17:30 | Murat Güven – Cem Dino (45+ Erkekler Tek)

17:30 | Ali Rıfat Aykan / Hayati Fandaklı – Kıvanç Dündar / Mehmet Esmergil (55+ Erkek Çiftler)

17:30 | Erhan Matraş / Hakan Mete – Enis Güller / Ramazan Hakan Yılmaz (45+ Erkek Çiftler)

17:30 | Murat Karabela / Ercan Zorlu – Volkan Yabasun / Cemal Kaya (35+ Erkek Çiftler)

18:45 | Önder Özgür Bola / Sedat Yöngel – Mahmut Ganim Talay / Murat Erhanoğlu (35+ Erkek Çiftler)

18:45 | Ç.Rıfat Ekrem İpekçi – Hüseyin Can Turan (25+ Erkekler)

18:45 | Ayşegül Soytürk – Ezgi Hançer (45+ Kadınlar Tek)

18:45 | Işık Barbaros Görel – Emre Gündoğar (25+ Erkekler Tek)

18:45 | Remy Asensio – Mehmet Adem Soran (45+ Erkekler Tek)

20:00 | Melisa Fakabasmaz Özerdim – Ezgi Muratoğlu (25+ Kadınlar Tek)

20:00 | Batuhan Ketene / Can Korkmaz – Hakan Aydoğdu / Burakcan Kılıç (18+ Erkek Çiftler)

20:00 | Yankı Alper – Sedat Yöngel (40+ Erkekler Tek)

20:00 | Mete Tuluhan Akbulut – Fatih Akman (25+ Erkekler Tek)

20:00 | Levent Koç – Ferit Karcan (50+ Erkekler Tek)

21:15 | Ali Kalan / Mert Özgenç – Denis Savitsky / Emre Öner Eyüboğlu (35+ Erkek Çiftler)

21:15 | Emre Arda Genç – Samet Can (18+ Erkekler Tek)

21:15 | Yalçın Kaya / Emre Aydın – Burak Paşaoğlu / Ali Paşaoğlu (18+ Erkek Çiftler)

21:15 | Ertürk Buluç – Ramazan Hakan Yılmaz (45+ Erkekler Tek)

21:15 | Yann Thomaz Julien Masse – Gökhan Can (35+ Erkekler Tek)

22:30 | Barış Gürsoy – Sabit İhsan Tekinay (40+ Erkekler Tek)

TTF İ-KORT KATEGORİLERİ

Tek erkekler 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+

Çift erkekler 35+, 45+, 55+

Tek kadınlar 35+, 40+, 45+, 50+, 55+

Çift kadınlar 35+, 45+, 55+

Karışık çiftler 35+, 45+, 55+

Tek erkekler 18+

Erkek çiftler 18+

Tek kadınlar 18+

Karışık çiftler 18+

Yeni başlayan erkekler

Yeni başlayan kadınlar

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI MAÇ TAKİBİ

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nın sosyal medya hesapları tenis severlere turnuva ile ilgili tüm detaylara canlı olarak aktarıyor.

FACEBOOK: facebook.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/

İNSTAGRAM: instagram.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/