Ersun Yanal hayaline kavuşuyor!

Milli ara Fenerbahçe'ye çok yaradı! ABD'deki tedavisinin ardından sorunsuz dönen Hasan Ali Kaldırım, bugün çalışmalara başlıyor. Deneyimli sol bek, Denizli'de ilk 11'deki yerini alacak. Elindeki sakatlıktan tamamen kurtulan ve oynayacak duruma gelen Serdar Aziz de Zanka'yla birlikte savunma ikilisini oluşturacak. Rodrigues ve Moses'ın da takımla çalışmalara başlayacak olması Teknik Direktör Ersun Yanal'ın moralini yükseltti.

TAM TAKIM ÇALIŞACAK

Yardımcılarıyla birlikte kadro hakkında görüşmeler yapan Ersun Yanal'ın “Milli takımda sakatlanan Emre'nin de kadroda alternatifi var. Ancak alternatifi bulunmayan mevkilerdeki oyuncularımızın hazır hale gelmesiyle birlikte Denizli maçında hayalimdeki 11'e kavuşacağım. Uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın çalışma yapacak olmamız, takımı pozitif şekilde etkileyecek ve daha da güçleneceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.