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Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşındadır?
Boks

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşındadır?

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Peki Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşındadır? Milli sporcumuzu yakından tanıyalım..

13 Ekim 2019 21:12

Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.

BUSENAZ SÜRMELİ KİMDİR?

69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya gelen Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

26 Mayıs 1998 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı.

Busenaz Sürmeli, Trabzon’da yaşıyor ve haftada 16 saat spor yapıyor. Genç sporcunun idolü ise Vasly Lomachenko. Sürmeneli’nin gençlere tavsiyesi ise şöyle “Siz başlayın spor sizi bırakmaz”.

Son güncelleme 21:12 | 13 Ekim 2019
Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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