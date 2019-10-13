Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşındadır?

Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.

BUSENAZ SÜRMELİ KİMDİR?

69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya gelen Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

26 Mayıs 1998 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı.

Busenaz Sürmeli, Trabzon’da yaşıyor ve haftada 16 saat spor yapıyor. Genç sporcunun idolü ise Vasly Lomachenko. Sürmeneli’nin gençlere tavsiyesi ise şöyle “Siz başlayın spor sizi bırakmaz”.