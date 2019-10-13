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Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa’da şampiyon oldu
Motor Sporları

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa’da şampiyon oldu

Porsche Carrera Cup Fransa’nın son ayağı olan Paul Ricard’daki ikinci yarışı temsilcimiz Ayhancan Güven kazanarak şampiyon oldu. Ayhancan Fransa'da İstiklal Marşımızı dinleten şampiyon ardından bayrağa dönüp asker selamı verdi!

13 Ekim 2019 17:49

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa’da ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle Almeras by Martinet takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Paul Ricard pistinde koşulan son yarışı kazanmayı başardı.

Ayhancan, podyumda İstiklal Marşı’nı dinletti ve ikinci şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

Milli sporcu, 31 yıldır süren Porsche Carrera Kupa Fransa serisinde 2018 sezonunda da şampiyonluk yaşamıştı.

Son güncelleme 17:50 | 13 Ekim 2019
Ayhancan Güven Porsche Carrera Kupa Fransa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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