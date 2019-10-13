Ahmet Önder kimdir, kaç yaşındadır?

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Ahmet Önder, 14.983 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.

AHMET ÖNDER KİMDİR?

Ahmet Önder 12 Temmuz 1996’da İzmir’de doğdu. 2014’ten beri Milli Takım üyesi olan Önder, üç Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasına katıldı. 2014 Avrupa Şampiyonasında 5. oldu. 2015 World Cup’ta 3. oldu. Ahmet Önder, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi öğretmenliği okumaktadır.