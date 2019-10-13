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ABD’li cimnastikçi Simone Biles tarihe geçti! Rekor…
Cimnastik

ABD’li cimnastikçi Simone Biles tarihe geçti! Rekor…

ABD'li kadın cimnastikçi Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu olarak rekor kırdı

13 Ekim 2019 21:07

ABD’li Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu oldu.

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

Daha önce madalyalarını 23’e çıkarıp Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo’nun rekorunu egale eden 22 yaşındaki kadın sporcu Biles, denge aletinde birinci olarak şampiyona tarihinin en başarılı sporcusu unvanını elde etti.

Günün diğer yarışması yer hareketlerinde de yarışan ABD’li cimnastikçi şampiyonluğa ulaştı ve 25. (19 altın, 3 gümüş, 3 bronz) madalyasını aldı.

2016 Rio Olimpiyatları’nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan ABD’li Biles, 2017 ve 2019’da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü’ne layık görülmüştü.

13 Ekim 2019 Cimnastikte bir madalya daha! Ahmet Önder gümüş madalya kazandı Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası`nda milli sporcu Ahmet Önder, paralel aletinde 14.983 puanla dünya ikincisi oldu. Ferhat Arıcan 14.900 puanla dünya beşinciliğini elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:12 | 13 Ekim 2019
Simone Biles
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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