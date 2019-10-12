Türkiye EURO 2020 Eleme H grubu puan durumu: Milli takım liderlik koltuğunu bırakmıyor

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gruplarda oynanan yedinci maçlar ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Arnavutluk’u 1-0 ile geçti. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alarak başarılı bir performans sergileyen Milli Takım puan durumunda liderlik mücadelesi veriyor. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…
EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU
TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye