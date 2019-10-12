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Türkiye EURO 2020 Eleme H grubu puan durumu: Milli takım liderlik koltuğunu bırakmıyor
Milli Takımlar

Türkiye EURO 2020 Eleme H grubu puan durumu: Milli takım liderlik koltuğunu bırakmıyor

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Arnavutluk'u 1-0 yendi. Grupta çıktığı yedi maçın altısını kazanmayı başaran Türkiye liderlik koltuğuna Fransa ile ortak oldu. İşte Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı H Grubu puan durumu ve gelecek maçlar...

12 Ekim 2019 09:50

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gruplarda oynanan yedinci maçlar ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Arnavutluk’u 1-0 ile geçti. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alarak başarılı bir performans sergileyen Milli Takım puan durumunda liderlik mücadelesi veriyor. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

Son güncelleme 11:43 | 12 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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