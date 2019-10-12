Steve Mandanda Türk sürprizinden çekiniyor!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda A Milli Takımız ile 18 puana sahip olarak 2. sırada yer alan Fransa Milli Takımı’nda tecrübeli file bekçisi Steve Mandanda, kritik maç öncesinde konuştu.

Pazartesi günü sahasında Ay-Yıldızlıları konuk edecek olan Horozlar’da tek hedef galibiyet alıp son dünya şampiyonu olarak EURO 2020’de boy göstermek…

A Milli Takımıza ilk maçta yenilen Maviler’in kalecisi koruyan Mandanda, Fransız yetkililerin de dile getirdiği gibi Paris’teki maçta vatandaşlarımızın stadın yarısını doldurmasından çekiniyor.

Açıklamalarda bulunan tecrübeli eldiven, “Türkiye güçlü bir rakip ve onlarla evimizde oynayacağız. Kazanıp EURO 2020 biletini almak istiyoruz. İlginç bir maç olabilir çünkü ülkemizde, Stade de France’ta Türk seyircilerin vatandaşlarımızla aynı sayıda olacaklarını öğrendik” diye konuştu.

14 Ekim Pazartesi günü TSi 21.45’te başlayacak maça ev sahip yapacak olan Stade de France’ın kapasitesi 81 bin 338…